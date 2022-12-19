ВСУ ликвидировали 520 оккупантов и "приземлили" восемь дронов: Генштаб обновил потери РФ
Фото: Генштаб обновил потери РФ (Getty Images)
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.
Общие боевые потери противника на 19.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 98 800 (+520) человек ликвидировано,
- танков - 2988 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5969 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1953 (+5) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средств ПВО - 212 (+1) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),
- крылатых ракет - 653 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед,
- специальной техники - 175 (+1).
Как сообщалось, украинские военные остановили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
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