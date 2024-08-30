ЗСУ в Курській області просунулися ще на 2 км, - Сирський

"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив Сирський.

За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.