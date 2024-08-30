ВСУ в Курской области продвинулись еще на 2 км, - Сырский

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил Сырский.

По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.