RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ в Курской области продвинулись еще на 2 км, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил Сырский.

По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.

 

 

Бои в Курской области

С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия. Украинские военные проводят наступательную операцию. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, ВСУ взяли под контроль около 100 населенных пунктов.

Кроме того, Украина заявила о создании в Курской области буферной зоны и военной комендатуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области позволила отвести угрозу от Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Аналитики и западные спецслужбы не исключают, что путинские войска попытаются контратаковать в Курской области, но это будет сложная операция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКурская областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАлександр Сырский