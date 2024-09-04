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ЗСУ в Курській області надовго: експерт назвав ознаки

Фото: ЗСУ, мабуть, планують закріпитися в Курській області надовго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові, ймовірно, планують закріпитися у Курській області надовго. Про це свідчать деякі ознаки.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"На мою думку, є всі перспективи і можливості, що Україна буде тримати (Курську область, - ред). Більше того, я бачу, що вже здійснюється до цього підготовка. Тому, що крім проведення наступальної операції, яка триває, і вона є особливо на північ і на захід, а на схід помітна вже більш така оборонна операція і протидія російським контратакам", - розповів він.

Це означає, за його словами, що десь ЗСУ стабілізують ситуацію, лінію, в очікуванні того, що можливо доведеться переходити в режим утримання цих територій і в режим того, що це може призводити до того, що треба буде посилювати саме захисні лінії.

"Ось це на сьогодні помітно. Тому я думаю, що це свідчить про те, що українські війська дійсно розглядають сценарій того, що будуть залишатися надовго (у Курській області, - ред)", - констатував Мусієнко.

Наступ ЗСУ у Курській області

У серпні українські військові розпочали наступ у Курській області, операція триває майже місяць.

За даними на кінець серпня, як розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Україна взяла під контроль у Курській області 100 населених пунктів та 1294 кв. км. Також ЗСУ вдалося полонити майже 600 російських військових.

На даний момент темп українського наступу у Курській області знизився. Докладніше про те, чому "вщухла" Курська операція і чи можуть окупанти піти в контратаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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