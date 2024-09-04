ВСУ в Курской области надолго: эксперт назвал признаки

"По моему мнению, есть все перспективы и возможности, что Украина будет держать (Курскую область, - ред). Более того, я вижу, что уже осуществляется к этому подготовка. Потому, что кроме проведения продолжающейся наступательной операции, и она есть особенно к северу и западу, на востоке заметна уже более такая оборонительная операция и противодействие российским контратакам", - рассказал он.

Это означает, по его словам, что ВСУ стабилизируют ситуацию, линию, в ожидании того, что возможно придется переходить в режим удерживания этих территорий и в режим того, что это может приводить к тому, что нужно будет усиливать именно защитные линии.

"Вот это сегодня заметно. Поэтому я думаю, что это свидетельствует о том, что украинские войска действительно рассматривают сценарий того, что будут оставаться надолго (в Курской области, - ред)", - констатировал Мусиенко.