ВСУ в Курской области надолго: эксперт назвал признаки

Украинские военные, по всей видимости, планируют закрепиться в Курской области надолго. Об этом свидетельствуют некоторые признаки.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"По моему мнению, есть все перспективы и возможности, что Украина будет держать (Курскую область, - ред). Более того, я вижу, что уже осуществляется к этому подготовка. Потому, что кроме проведения продолжающейся наступательной операции, и она есть особенно к северу и западу, на востоке заметна уже более такая оборонительная операция и противодействие российским контратакам", - рассказал он.
Это означает, по его словам, что ВСУ стабилизируют ситуацию, линию, в ожидании того, что возможно придется переходить в режим удерживания этих территорий и в режим того, что это может приводить к тому, что нужно будет усиливать именно защитные линии.
"Вот это сегодня заметно. Поэтому я думаю, что это свидетельствует о том, что украинские войска действительно рассматривают сценарий того, что будут оставаться надолго (в Курской области, - ред)", - констатировал Мусиенко.
В августе украинские военные начали наступление в Курской области, операция продолжается почти месяц.
По данным на конец августа, как рассказывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина взяла под контроль в Курской области 100 населенных пунктов и 1294 кв. км. Также ВСУ удалось пленить почти 600 российских военных.
На данный момент темп украинского наступления в Курской области снизился. Подробнее о том, почему "стихла" Курская операция и могут ли оккупанты пойти в контратаку - читайте в материале РБК-Украина.
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