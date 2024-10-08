Росіяни намагаються охопити Торецьк. У Нацгвардії розповіли про штурмові дії ворога

Російські окупанти намагаються просунутися в Торецьк Донецької області з його південних та південно-східних околиць. Також ворог пробує наступати в районах населених пунктів Нью-Йорк та Неліпівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Національної гвардії України Руслана Музичука в ефірі "Суспільне Новини" .

"На Торецькому напрямку противник намагається здійснювати штурмові дії, пробуючи збільшувати "сіру зону" довкола самого міста Торецьк і населених пунктів. Зокрема, це спроби взяти під вогневий контроль логістичні маршрути й ті ділянки, якими противник намагається просуватися, зокрема біля населеного пункту Нью-Йорк і пробує наступати біля населеного пункту Неліпівка", - розповів Музичук.

Також, за його словами, росіяни намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути поблизу самого Торецька, розширюючи таким чином так звану "сіру зону".

Спроби наступальних дій ворога зупиняють підрозділи Сил оборони, зокрема 12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії.

Як розповів Музичук, під час штурмів окупанти намагаються як діяти малими піхотними групами, так і використовувати бронетехніку.

"Ті піхотні групи, які противник відправляє для штурмів, вони знищуються. Зараз бачимо, що подекуди противник намагається також для підтримки цих штурмів залучати бронетехніку", - додав речник.

Зокрема, минулого тижня і на Покровському, і на Торецькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії знищили понад 10 одиниць різної бронетехніки, яку противник намагався задіювати для підсилення своїх штурмів. Це, зокрема, танки та БМП.