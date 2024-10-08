ВСУ: Кураховское направление самое горячее, на Торецком враг активно применяет авиацию

На фронте в Украине с начала суток произошло уже 142 боевых столкновений. Самая горячая ситуация фиксируется на Кураховском направлении, а на Торецком российские оккупанты активно применяли авиацию при атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативных данных по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 вторника 08 октября.

Российские обстрелы

С начала суток враг нанес по территории Украины 67 авиаударов, сбросил 104 управляемых авиабомб.

Также российские захватчики при атаках задействовали для ударов 467 дронов-камикадзе и совершили более 2520 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что воины ВСУ продолжают решительно давать отпор попыткам российских оккупантов продвинуться вглубь Украины, и наносят противнику "эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении захватчики 4 раза атаковали оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска и Старицы. 3 боестолкновения закончились без успеха для врага, еще 1 бой продолжается.

Также противник наносил авиаудары по н.п. Харьков, Черкасская Лозовая, Малые Проходы, сбросил на них 7 авиабомб.

На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз проводили штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

Воины ВСУ отразили 12 вражеских атак, еще 4 - до сих пор продолжаются. Авиаудары подверглись районам н.п. Богуславка, Загрызовое и Берестово.

На Лиманском направлении россияне 18 раз атаковали позиции ВСУ недалеко от Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Эти атаки были отбиты воинами ВСУ, однако еще 1 бой продолжается.

На Северском направлении враг без успеха 2 раза атаковал возле Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 3 наступления оккупантов вблизи Калиновки, Часового Яра, Ступочек, еще 1 бой идет около Белой Горы, ситуация контролируемая.

Противник сбросил 6 авиабомб по районам н.п. Константиновка, Дружковское и Часов Яр.

На Торецком направлении враг 12 раз атаковал Силы обороны возле Торецка, Нелиповки и Дилиевки, 5 боев еще продолжаются.

"Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дружба, Екатериновка, Константиновка и Торецк", - передали в Генштабе.

На Покровском направлении оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону ВСУ недалеко от н.п. Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Сейчас еще 4 атаки продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 210 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Кроме этого, поврежден танк и АГС врага", - рассказали в военном командовании.

На Кураховском направлении российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного. До сих пор идут 3 боя.

На Времивском направлении россияне совершили 6 наступательных действий недалеко от Богоявленки, при атаках задействовав штурмовую и бомбардировочную авиацию. 4 атаки уже были отбиты, продолжаются 2 боя.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться вблизи Работино и Новоданиловки. Воины ВСУ отразили 2 вражеских штурма. Противник нанес авиаудар по районам н.п. Любково, Новополь и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении захватчики 6 раз атаковали оборонительные рубежи ВСУ, и потерпели поражение.

В Генштабе также проинформировали, что на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.