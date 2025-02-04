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ВСУ о Купянском направлении: враг выбит с передовых позиций возле одного из населенных пунктов

Вторник 04 февраля 2025 09:53
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ВСУ о Купянском направлении: враг выбит с передовых позиций возле одного из населенных пунктов Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие огневого воздействия Сил обороны, россияне покинули передовые позиции возле одного из населенных пунктов Купянского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Согласно данным ОСГВ, на направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах:

  • Петропавловки;
  • Новой Кругляковки;
  • Загрызово.

"Более того, в результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов", - добавляет ОСГВ.

Согласно данным разведки, командование врага, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 3 февраля, на фронте состоялось на фронте состоялось 110 боевых столкновений. На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак.

Как писал американский Институт изучения войны (ISW), тем временем россияне активизировали наступательные операции к северу от Купянска, но пока неизвестно существует ли угроза окружения или захвата города.

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