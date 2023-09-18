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У ЗСУ все крутіше. Окупант поскаржився на радянську техніку в армії РФ (перехоплення)

Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий поскаржився на стан армії й те, що їм не вистачає озброєння на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, на фронті росіянам не вистачає озброєння, а те яке залишилось - радянських зразків і не боєздатне.

Водночас він скаржиться, що Збройні сили України споряджені значно краще і мають більшу кількість зброї.

"У них (ЗСУ) все крутіше, ніж у нас. Наші все продали, просрали. Наші тупо по телевізору п*здять, що все ах*ительно у них. У них (ЗСУ - ред.) 20, бл*дь, пташок у повітрі, а у нас 1, ось уся різниця, наприклад", - каже росіянин.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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