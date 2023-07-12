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ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні: карти боїв ISW

Фото: військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська ведуть контрнаступальну операцію на північній та південній околицях Бахмута і контролюють усі висоти навколо міста. Також, ЗСУ продовжують просуватися на Півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські війська можуть вивести своє угруповання з Бахмута через артилерійські удари українських військових.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ