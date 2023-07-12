ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге: карты боев ISW

Украинские войска ведут контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города. Также, ВСУ продолжают продвигаться на Юге.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Северного, Красногоровки, Водяного и Опросного.
"Южная ось"
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска могут вывести свою группировку из Бахмута из-за артиллерийских ударов украинских военных.
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