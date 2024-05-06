ЗСУ контролюють ситуацію навколо Часового Яру, росіян у місті немає, - ОСУВ "Хортиця"

Українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
"Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Російської армії в місті немає", - розповів Волошин.
Він також спростував інформацію з мережі про те, що ЗСУ нібито підірвали міст через канал Сіверський Донець - Донбас.
"Навпаки, наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив FPV-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку", - зазначив речник.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російським військам наказали захопити місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. ЗСУ посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога.
При цьому в ГУР не виключають, що втрата Часового Яру - це питання часу, але наразі ЗСУ роблять все можливе, щоб такого не допустити.
Також у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.
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