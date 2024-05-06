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ВСУ контролируют ситуацию вокруг Часового Яра, россиян в городе нет, - ОСГВ "Хортица"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия ведутся круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там последние дни нет. Российской армии в городе нет", - рассказал Волошин.

Он также опроверг информацию из сети о том, что ВСУ якобы взорвали мост через канал Северский Донец - Донбасс.

"Наоборот, наши подразделения отстраивают тот мост, чтобы иметь пути сообщения. И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал FPV-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении", - отметил спикер.

Ситуация в районе Часового Яра

Напомним, недавно сообщалось, что российским войскам приказали захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. ВСУ усиливают оборону в этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.

При этом в ГУР не исключают, что потеря Часового Яра - это вопрос времени, но сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы такого не допустить.

Также в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром, россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.

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