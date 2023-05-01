ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський

"На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдач", - сказав він.

За його словами, щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників, але взяти місто під контроль противнику не вдається.

"Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", - додав Сирський.