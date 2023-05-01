ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський

Ворог кидає у бій нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників. Проте взяти Бахмут їм не вдається, а на деяких ділянках ЗСУ успішно контратакують.
Про це заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military media center.
"На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдач", - сказав він.
За його словами, щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників, але взяти місто під контроль противнику не вдається.
"Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", - додав Сирський.
Нагадаємо, за даними британської розвідки , важкі ближні бої продовжуються у західних районах міста Бахмут Донецької області, яке захищає українська армія.
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