ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский

"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Однако благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу", - сказал он.

По его словам, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников, но взять город под контроль противнику не удается.

"Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил Сырский.