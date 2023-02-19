ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW

Луганський напрямок: ЗСУ перейшли до контратак західніше Кремінної

Російські війська 18 лютого продовжували наземні удари на лінії між Куп'янськом та Сватовим. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські сили відбили атаки окупантів у районі населених пунктів Гряниківка (55 км на північний захід від Сватового) та Синківка (45 км на північний захід від Сватового) у Харківській області, а також Стельмахівка (15 км на північний захід) на захід від Сватового) в Луганській області.

Російський блогер висловив сумнів у тому, що війська РФ зможуть взяти Куп'янськ (46 км на північний захід від Сватового), незважаючи на те, що росіяни заявляють про захоплення Гряниківки. ISW не має незалежних підтверджень захоплення Гряниківки російськими військами.

18 лютого російські війська також продовжували наземні атаки в районі Кремінної та Лимана. Війська РФ посилили артилерійський вогонь у цьому районі. Окупанти також безуспішно намагалися атакувати Білогорівку (10 км на південь від Кремінної) та Зарічне (17 км на захід від Кремінної). ЗСУ намагалися просунутися до російських позицій біля Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), а також відновити втрачені позиції в районі Майданчика (15 км на північний захід від Кремінної).

Донецький напрямок: окупанти, ймовірно, контролюють Парасковіївку на північ від Бахмута

Російські війська домоглися незначних успіхів на тлі наступальних операцій в районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що російські сили, ймовірно, забезпечили незначний поступ на північний захід від Білогорівки (21 км на північний схід від Бахмута).

На кадрах з геолокацією, опублікованих 17 лютого, видно, що російські сили наближаються до Залізнянського (11 км на північ від Бахмуту) та до ділянки траси E40 на північ від Бахмута. Російські джерела стверджували, що окупанти зайняли Парасковіївку. Вважається, що її захоплення дозволить російським силам розпочати подальші атаки на українські позиції на півночі Бахмуту та його передмістях.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, вказують на те, що російські війська, ймовірно, забезпечили незначний наступ на східних околицях Бахмута. Окупанти також наблизилися до траси Т0504 на північний схід від Кліщівки (6 км на південний захід від Бахмута).

Південний напрямок: бойовиків ПВК "Вагнера" перекидають у Мелітополь

Російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій частині Запорізької області. На кадрах з геолокацією також видно бойовики у формі ПВК "Вагнера" та із символікою на автобусній зупинці у Мелітополі. Російські сили також направили мобілізованих з Владивостока до Мелітополя та вивчають підземні тунелі у Мелітополі, можливо, з метою зміцнення.

Українські сили продовжують відбивати дії російських ДРГ у дельті Дніпра. На кадрах з геолокацією видно, як ЗСУ завдають ударів по російських позиціях у Новій Каховці та Піщанівці. Російські війська продовжували обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра та Очаків у Миколаївській області. Крім того, на кадрах з геолокацією видно, що російська окупаційна влада встановила системи ППО на даху будівлі у Севастополі.