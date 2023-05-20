ЗСУ контратакували під Кремінною та утримали позиції в Бахмуті: карти боїв від ISW

ЗСУ провели контратаку біля Білогорівки, що під Кремінною та утримали укріпрайон в Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що 19 травня російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ-Сватове. У Міноборони Росії заявили, що підрозділи Західного угруповання військ (насамперед Західного військового округу) розбили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Тимківки. (18 км на схід від Куп’янська) та Синьківки (10 км на північний схід від Куп’янська).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили втратили контроль над тактично значущою ділянкою височини на захід від Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) і що на лінії зіткнення між Масютівкою та Лиманом Першим (11 км на північний схід від Куп’янська) тривають бої. На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 19 травня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях біля Масютівки. Інший російський "воєнкор" заявив, що російські війська атакували Новоселівське, що за 14 км на північний схід від Сватового.

19 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська здійснили контратаку біля Білогорівки та відбили кілька невизначених втрачених позицій у цьому районі. Він також стверджував, що російські війська просунулися в районі Серебрянського лісу поблизу Шиплівки (10 км на південь від Кремінної) і атакували на захід і північний захід від Кремінної поблизу Невського (18 км на північний захід) і Макіївки (22 км на північний захід).

Бої на Донбасі

19 травня російські війська продовжували здійснювати наземні атаки в районі Бахмута. Російські військові блогери висунули різні заяви про те, що 18 і 19 травня сили групи "Вагнера" або трохи просунулися, або повністю очистили український укріпрайон у західному Бахмуті. Однак геолокаційні кадри свідчать про те, що станом на 18 травня українські сили утримують позиції в укріпрайоні.

19 травня "воєнкор" заявив, що війська "Вагнера" також просунулися до в’їзду в Бахмут на трасі Т0504 Бахмут-Часів Яр у південно-західній частині міста. Український Генштаб повідомив, що в Бахмуті тривають бої та що російські війська вели безуспішні наступальні операції в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Різні голоси в російському інформаційному просторі передчасно заявляють, що ПВК "Вагнер" завершило захоплення Бахмута 19 травня, викликаючи гнів інших домінуючих голосів. ISW не помітила жодних ознак того, що українські сили здійснюють контрольований відхід зі своїх позицій, що залишилися в місті, або що напади "Вагнера" неминуче загрожують захопленням усіх українських позицій, що залишилися.



Російські війська дещо посилили темп наземних атак уздовж лінії Авдіївка-Донецьк 19 травня після тижневого сповільнення. Генштаб України 19 травня повідомив, що російські війська здійснили безуспішні наземні атаки поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Степового (2 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки), кількість населених пунктів значно більша, ніж перелічив Генштаб України за останній тиждень.

Російське джерело стверджувало, що значних змін на авдіївському напрямку не було і що російські війська станом на 18 травня незначно просувалися в західній Мар’їнці. 19 травня джерело також стверджувало, що українські сили збільшили темпи артилерійського вогню в районі Авдіївки. Російське незалежне розслідувальне видання "Важные истории" (iStories) повідомило, що український удар HIMARS знищив до 10 російських танків Т-90 на схід від Мар’їнки в невстановлену дату.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили контратаку поблизу Солодкого (32 км на південний захід від Донецька) на заході Донецької області 19 травня. Джерело стверджувало, що українські сили намагаються просунутися на південний схід від населеного пункту в напрямку траси Н20 на Волноваху, але не уточнило результат атаки. Українські сили нещодавно здійснили обмежені та локалізовані контратаки на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Українська Запорізька обласна військова адміністрація та міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомили 18 і 19 травня, що російські війська готуються до передбачуваного українського контрнаступу шляхом затоплення полів у Василівському районі (приблизно 35 км на південь від міста Запоріжжя) та Якимівському районі (в районі Мелітополя). ). Раніше ISW повідомляв про спроби Росії затопити територію біля Каховського водосховища в помилковій спробі посилити оборонні приготування.

Російські війська продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). 19 травня агентство Reuters повідомило, що російські війська зміцнюють оборонні позиції на території ЗАЕС та навколо неї, нібито встановлюючи міни, копаючи траншеї та встановлюючи вогневі позиції на деяких будівлях ЗАЕС. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 19 травня заявив, що невідомі особи обстріляли ЗАЕС і закликав учасників бойових дій не використовувати ЗАЕС як військову базу.

19 травня російські джерела заявили, що українські безпілотники націлили на окупований Росією Крим. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські війська збили чотири українські безпілотники на північ від Джанкоя та один біля Солоного Озера. ISW не спостерігала візуальних доказів збитих безпілотників у Криму.

19 травня Міноборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідує передовий командний пункт невизначеного формування Східного угруповання військ (СВО) на Запорізькому напрямку.

Шойгу зустрівся з командувачем Східного угруповання військ, прізвища якого в Міноборони не назвали, і офіцерами штабу, дав їм доручення продовжувати вести розвідку та нагородив військовослужбовців. Повідомляється, що Путін відправив у відставку командувача Східним військовим округом (СВО) Росії генерал-полковника Рустама Мурадова в березні або квітні 2023 року, але Міноборони Росії не підтвердило ані звільнення Мурадова, ані призначення його заміни.

Міністерство оборони, ймовірно, опублікувало ці кадри, щоб забезпечити узгодженість командування та управління ЕМД, які відповідають за великий сектор фронту на півдні України.



