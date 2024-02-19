ЗСУ з HIMARS знищили пускову установку дронів ZALA та "Ланцет" (відео)

Українські воїни виявили ворожу пускову установку дронів на півдні країни. Процес її знищення вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"ССО продовжують виконувати завдання та знищувати противника на всіх операційних напрямках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA.
Простеживши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання дронів ZALA та "Ланцет".
Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
"Внаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотного авіаційного комплексу знищено", - додали в ССО.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, становили 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 403 720 військових.
Також українські військові знищили самохідну реактивну установку розмінування "Змій Горинич" на Запорізькому напрямку.
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