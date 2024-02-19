RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет" (видео)

Архивное фото: ВСУ с HIMARS уничтожили пусковую установку дронов ZALA и "Ланцет" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили вражескую пусковую установку дронов на юге страны. Процесс ее уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"ССО продолжают выполнять задачи и уничтожать противника на всех операционных направлениях", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что во время ведения разведки на Южном направлении экипаж беспилотного авиационного комплекса 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA.

Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения дронов ZALA и "Ланцет".

По комплексу ударили из HIMARS

Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. 

"В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотного авиационного комплекса уничтожены", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных.

Также украинские военные уничтожили самоходную реактивную установку разминирования "Змей Горыныч" на Запорожском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине