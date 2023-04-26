ЗСУ у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет"

У середу, 26 квітня, Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".
"Воїнами мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищено п’ять безпілотників", - йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначають, що бійцям ЗСУ вдалося знищити п’ять російських ударних безпілотних літальних апаратів "Ланцет" у Херсонській області.
Оновлено 18:56
Командування додало, що ЗСУ збили російський розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".
Нагадаємо, що українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.
У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.
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