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ЗСУ у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет"

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 квітня, Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

"Воїнами мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищено п’ять безпілотників", - йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначають, що бійцям ЗСУ вдалося знищити п’ять російських ударних безпілотних літальних апаратів "Ланцет" у Херсонській області.

Оновлено 18:56

Командування додало, що ЗСУ збили російський розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

Нагадаємо, що українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.

У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

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Російська ФедераціяХерсонська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні