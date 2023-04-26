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ВСУ в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет"

Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

"Воинами мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожены пять беспилотников", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что бойцам ВСУ удалось уничтожить пять российских ударных беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" в Херсонской области.

Обновлено 18:56

Командование добавило, что ВСУ сбили российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Напомним, что украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.

В субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

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