ЗСУ готуються до можливого наступу росіян в районі Кремінної: карти боїв від ISW

Збройні сили України зосереджуються та зміцнюють позиції, готуючись до ймовірного російського наступу в районі Куп’янська та Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

16 лютого російські війська продовжували обстріли поблизу Сватового. Український аналітичний центр "Центр оборонних стратегій" повідомив, що українські війська відбили атаку російської 138-ї окремої мотострілецької бригади (45-ї гвардійської мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Гряниківки (53 км на північний захід від Сватового).

"Центр оборонних стратегій" також повідомив, що російські війська увійшли в Лиман Перший, просунулися в район Синьківки та атакували Масютівку Харківської області (усі 50–54 км на північний захід від Сватового). ISW не має незалежної перевірки цих претензій. Російські військові блогери стверджували, що російські та українські сили продовжують боротьбу за контроль над Гряниківкою та поблизу Синьківки. Інший російський "воєнкор" заявив, що поблизу Сватового російські війська випробовують дистанційно керовану кулеметну систему, оснащену системою самознищення.

16 лютого російські війська продовжували вести наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки біля Білогорівки та в районі Серебрянського лісу, обидва на південь від Кремінної. Український центр оборонних стратегій повідомив, що російська 3-я мотострілецька дивізія (20-та загальновійськова армія Західного військового округу) відкинула українські сили на 500-1000 метрів біля Кремінної.

"Центр оборонних стратегій" повідомив, що російська 3-я мотострілецька дивізія потім увійшла в поле на схід від Ямполівки (14 км на північний схід від Кремінної), де українські сили обстріляли позиції росіян. ISW не має незалежної перевірки цих претензій. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська проводили наступальні операції поблизу Білогорівки (32 км на південний схід від Кремінної), Торського (13 км на схід від Лиману) та Невського (22 км на північний схід від Лиману).

16 лютого російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили зосереджуються та зміцнюються, готуючись до можливого наступу Росії в районі Куп’янська та Кремінної.

Бої на Донбасі

16 лютого російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут та поблизу Федорівки (15 км на північний схід від Бахмута) та Диліївки (13 км на південний захід від Бахмута).

Геолокаційні кадри показують, як підрозділи спецназу Головного розвідувального управління України (ГУР) завдають ударів по російських позиціях у Парасковіївці, вказуючи на те, що російські сили незначно просунулися на північний схід від Бахмута. Російські "воєнкори" наголошували, що в Парасковіївці тривають запеклі бої і російські війська намагаються охопити населений пункт з двох сторін.

Російський військовий блогер стверджує, що бойовики групи "Вагнера" просунулися на захід від Соледара (10 км на північний схід від Бахмута) і дійшли до Залізнянського. Двоє його колег стверджували, що перебували в самому Бахмуті, і зауважили, що вони особисто спостерігали запеклі бої на північно-східній околиці Бахмута, коли сили групи "Вагнера" намагалися перерізати українські лінії постачання в місто. Одне російське джерело стверджувало, що група "Вагнера" відновила наступ на Іванівське, 5 км на захід від Бахмута.

16 лютого російські війська продовжили наземні обстріли в районі Авдіївки – Донецька. У Генштабі України заявили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька поблизу Водяного та Первомайського (на північно-західній околиці) та Мар’їнки та Новомихайлівка (на південно-західній околиці).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили невизначене просування до Первомайського та змінили свою тактику в Мар’їнці, зосередившись на обході населеного пункту з півдня через Побєду та Новомихайлівку, замість того, щоб продовжувати дорогі фронтові наступи на укріплені міські райони в західній Мар’їнці.

У так званій "ДНР" опублікували кадри наслідків нібито обстрілу 5-ї бригади у Мар’їнці. Російський "воєнкор" підтвердив, що підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу підтримують операції так званої "ДНР" в районі Мар’їнки.

Російські війська здійснили наземні атаки на заході Донецької області 16 лютого. Генштаб України повідомив, що російські війська атакували поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька), Пречистівки (35 км на південний захід від Донецька) та Новосілки (65 км на південний захід від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували біля Пречистівки та на околицях Вугледару. Інше російське джерело опублікувало кадри, на яких російські війська обстрілюють з термобаричної артилерійської системи ТОС-1А нібито дачну ділянку біля околиць Вугледара.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 16 лютого українські війська продовжували розвідку вздовж річки Дніпро в Херсонській області. У Міноборони Росії стверджували, що російські артилерійські підрозділи Південного військового округу знищили український корабель під час спроби висадки українського десанту. диверсійно-розвідувальної групи у невстановленому районі східного (лівого) берега р. Дніпро Херсонської області.

У Міноборони Росії заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група намагалася висадитися поблизу позицій невизначених десантних (ВДВ) і мотострілкових формувань.

Російські офіційні особи стверджували, що українські війська атакували Крим безпілотниками на тлі повідомлень про вибухи в окупованому Криму 16 лютого. Глава окупаційного Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що українські війська запустили кілька безпілотників у Севастополі та інших місцях у Криму в ніч з 15 на 16 лютого і що російська протиповітряна оборона збила два безпілотники поблизу Севастополя та кілька інших в інших місцях Криму.

Джерела в соціальних мережах і російські "воєнкори розповсюдили кадри, які нібито показують великий вибух на північ від Армянська, Крим, але радник з окупації Криму Олег Крючков стверджував, що російські війська проводили бойову координацію в цьому районі.

16 лютого російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Херсонській областях. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали удару по місту Херсон. У Генштабі України повідомили, що 14 лютого російські війська навмисно обстріляли Чаплинку Херсонської області, звинувативши в обстрілі українські сили. Джерело в соцмережі розповсюдило кадри від 16 лютого, на яких видно вибухи біля Чаплинки та Скадовська Херсонської області.