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Військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області

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Четвер 16 лютого 2023 18:58
Військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області Фото: військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, хочуть спробувати наступати в Запорізькій області, але вони поки що до цього не готові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування Олексія Дмитрашковського в ефірі телемарафону.

"Аналізуючи ситуацію, яка є на сьогоднішній день, можна сказати, що ворог хоче дійсно спробувати атакувати, але на мою думку, їм потрібен час щонайменше до травня-червня, щоб вони оговталися від невдалого штурму в районі Донецька", - наголосив він.

За словами Дмитрашковського, на Запорізькому напрямку російські солдати продовжують здаватися в полон, оскільки вони не довіряють командуванню.

"Остання порція - 11 полонених. Це 115, 40 бригади і 14 бригада спецназу", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що існує загроза наступу росіян на південному сході нашої країни.

Також ми писали, що, за словами керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгена Єріна, росіяни намагаються посилити бойові дії на Запорізькому напрямі.

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