UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардія готує плацдарм для розширення наступальних дій на Авдіївському напрямку

Фото: українські воїни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На Авдіївському напрямку нацгвардійці відбивають регулярні атаки ворога. Готується плацдарм для розширення наступальних дій.

Про це розповів заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"На Авдіївському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Противник атакує постійно, робить вилазки, але його спроби успіхів не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення та продовження наступальних дій", - розповів Уршалович.

Заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії додав, що на напрямку спецпризначенці Нацгвардії розрахунком Javelin знищили російський танк разом з екіпажем.

За тиждень на Авдіївському напрямку наші воїни ліквідували 58 росіян та поранили 9 ворожих солдатів.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби наші воїни ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні