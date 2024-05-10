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ЗСУ готують нові бригади, частину з них розгорнуть для захисту Києва, - Павлюк

Фото: командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сухопутні війська готують нові бригади для підготовки до наступу росіян. Частину з них розгорнуть для захисту Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в інтерв'ю The Economist.

Як йдеться у матеріалі, одне з найневідкладніших завдань Сухопутних військ - це підготовка десяти нових бригад. Павлюк зазначає, що головною проблемою є техніка, а не люди. Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки і сподівається на допомогу Заходу.

За словами генерала, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці. Павлюк пояснює, що за два з половиною роки росіяни не відмовилися від амбіцій захопити Київ.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", - сказав Павлюк.

 

Загострення на сході

Нагадаємо, росіяни зосереджують свою увагу на Донецькій області. Найважча ситуація на Авдіївському напрямку та у районі міста Часів Яр.

Проте сьогодні, 10 травня, росіяни активізували дії поблизу міста Вовчанськ у Харківській області. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відбувся артилерійський бій, атаку ворога зупинили.

Детальніше про те, що відбувається у Харківській області та чи є загроза - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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