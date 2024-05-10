ЗСУ готують нові бригади, частину з них розгорнуть для захисту Києва, - Павлюк

Як йдеться у матеріалі, одне з найневідкладніших завдань Сухопутних військ - це підготовка десяти нових бригад. Павлюк зазначає, що головною проблемою є техніка, а не люди. Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки і сподівається на допомогу Заходу.

За словами генерала, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці. Павлюк пояснює, що за два з половиною роки росіяни не відмовилися від амбіцій захопити Київ.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", - сказав Павлюк.