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ВСУ готовят новые бригады, часть из них развернут для защиты Киева, - Павлюк

Фото: командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сухопутные войска готовят новые бригады для подготовки к наступлению россиян. Часть из них будет развернута для защиты Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в интервью The Economist.

Как говорится в материале, одна из самых неотложных задач Сухопутных войск - это подготовка десяти новых бригад. Павлюк отмечает, что главной проблемой является техника, а не люди. Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике и надеется на помощь Запада.

По словам генерала, часть новых сил будет развернута для защиты столицы. Павлюк объясняет, что спустя два с половиной года россияне не отказались от амбиций захватить Киев.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", - сказал Павлюк.

 

Обострение на востоке

Напомним, россияне сосредотачивают свое внимание на Донецкой области. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском направлении и в районе города Часов Яр.

Однако сегодня, 10 мая, россияне активизировали действия вблизи города Волчанск Харьковской области. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что произошло артиллерийское сражение, атаку врага остановили.

Детальнее о том, что происходит в Харьковской области и есть ли угроза - читайте в материале РБК-Украина.

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