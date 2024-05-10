ВСУ готовят новые бригады, часть из них развернут для защиты Киева, - Павлюк

Как говорится в материале, одна из самых неотложных задач Сухопутных войск - это подготовка десяти новых бригад. Павлюк отмечает, что главной проблемой является техника, а не люди. Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике и надеется на помощь Запада.

По словам генерала, часть новых сил будет развернута для защиты столицы. Павлюк объясняет, что спустя два с половиной года россияне не отказались от амбиций захватить Киев.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", - сказал Павлюк.