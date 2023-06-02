ЗСУ з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП (відео)

"Наші хлопці мають гарний результат - вполювали ворожу БМП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша задали окупантам вогню з гаубиці Д-30 у парі з мінометом.

"Перший снаряд ліг за кількадесят метрів від бойової машини росіян, а другий - влучив точно в ціль!", - додали у Центрі стратегічних комунікацій.

Втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208 910 військових.