ВСУ из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП (видео)

"Наши ребята имеют хороший результат - поймали вражескую БМП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша задали оккупантам огонь из гаубицы Д-30 в паре с минометом.

"Первый снаряд лег в нескольких десятках метров от боевой машины россиян, а второй - попал точно в цель!", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Потери врага

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 208 910 военных.