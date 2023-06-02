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ВСУ из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП (видео)

Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Наши ребята имеют хороший результат - поймали вражескую БМП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша задали оккупантам огонь из гаубицы Д-30 в паре с минометом.

"Первый снаряд лег в нескольких десятках метров от боевой машины россиян, а второй - попал точно в цель!", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Потери врага

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 208 910 военных.

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