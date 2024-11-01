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ЗСУ: на фронті зараз найбільше боїв під Кураховим, Покровськом і на Лиманському напрямку

П'ятниця 01 листопада 2024 00:07
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ЗСУ: на фронті зараз найбільше боїв під Кураховим, Покровськом і на Лиманському напрямку Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На фронтах в Україні з початку доби 31 жовтня і до вечора відбулося 150 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв фіксується на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 31 жовтня.

Російські обстріли

Російські загарбники протягом дня завдали 2 ракетних ударів, застосувавши для атак 4 ракети.

Також загарбники завдали 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіабомб (КАБів), 490 ударів дронами-камікадзе, та здійснили майже 2600 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник здійснив 3 атаки поблизу Вовчанська і Вовчанських Хуторів.

На цьому напрямку втрати ворога за день склали 114 військових убитими та пораненими, зазначили в Генштабі. Крім того, було знищено бойову броньовану машину, 25 безпілотників, 6 одиниць автомобільного та 4 одиниці спеціального транспорту противника.

"Також наші захисники значно пошкодили бойову броньовану машину, артилерійську систему та три автомобілі", - йдеться у звіті.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога. Російські окупанти проявляли активність в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагався просунутися в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Торецькому напрямку російські загарбники 3 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Протягом дня ворог атакував у районі Торецька, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 23 наступальні та штурмові дії окупантів у районах н.п. Променя, Лисівки та Вишневого, 2 бої з них ще тривають.

"Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч", - зазначили у Генштабі.

Так, за попередніми даними, за день ворог втратив 320 осіб вбитими та пораненими, також ЗСУ знищили 2 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин, пункт управління безпілотників, мотоцикл та 2 автомобілі противника.

"Окрім того, танк, артилерійська система та ББМ ворога було суттєво пошкоджено", - розповіли у Генштабі.

На Курахівському напрямку відбулося 56 бойових зіткнень. Російські загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки, йдеться у звіті. Бої досі тривають у 16 локаціях.

На Времівському напрямку загарбники 5 разів атакували поблизу Богоявленки та Трудового.

На Оріхівському напрямку воїни ЗСУ зупинили 2 атаки ворога в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. У Генштабі додали, що бійці ЗСУ відбили 3 штурми ворога.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, що на фронті за минулу добу, 30 жовтня, відбулося 145 бойових зіткнень. У Силах оборони України, уточнили, що найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Також повідомлялося, що за добу з 30 на 31 жовтня росармія втратила на фронті в Україні 1310 солдатів.

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