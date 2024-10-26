ЗСУ на фронті ліквідували майже 1700 окупантів та 45 ББМ за добу

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують відбивати спроби наступу окупантів. Зокрема, вони дали ворогові відсіч у районі Торецька.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили позиції на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Торецька Донецької області. Окупанти просунулися на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.