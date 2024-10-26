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ЗСУ на фронті ліквідували майже 1700 окупантів та 45 ББМ за добу

Фото: названо втрати РФ в Україні на 26 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу 25 жовтня українські військові ліквідували 1690 росіян. Також знищені 45 ББМ та 56 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 687600 (+1690) осіб ліквідовано;
  • танків – 9109 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 18332 (+45) од.;
  • артилерійських систем – 19782 (+29) од.;
  • РСЗВ – 1240 (+2) од.;
  • засоби ППО – 984 (+2) од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56) од.;
  • крилаті ракети – 2625 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95) од.;
  • спеціальна техніка - 3541 (+6) од.

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують відбивати спроби наступу окупантів. Зокрема, вони дали ворогові відсіч у районі Торецька.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили позиції на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Торецька Донецької області. Окупанти просунулися на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.

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