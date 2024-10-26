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ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Субота 26 жовтня 2024 04:38
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ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW
Автор: Вадим Ребрина

Українські сили відновили позиції на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Торецька Донецької області. Окупанти просунулися на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція ЗСУ у Росії

Українські та російські війська нещодавно просунулися на головному виступі України в Курській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 жовтня, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на захід від Борок (на південний схід від Суджі). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно відбили позиції на схід від Обухівки (на південний схід від Коренево).

25 жовтня бої тривали у Глушківському районі на захід від головного українського виступу у Курській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, заявили, що українські сили безуспішно атакували одним танком та двома ББМ поблизу Нового Шляху (на південь від Глушкового). Російський блогер заявив, що є непідтверджені повідомлення, що деякі українські сили відійшли за міжнародний кордон на Україну після боїв біля Нового Шляху, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 25 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські війська продовжили наземні атаки в районі Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська) 24 і 25 жовтня.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 25 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на два кілометри в районі Стельмахівки та контролюють "велику частину" Кругляківки (на південь від Куп'янська). ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Верхньокам'янки (на схід від Сіверська) під час російської механізованої атаки чисельністю до взводу.

Нещодавно українські сили відновили позиції біля Часового Яру на тлі російських наступальних операцій у цьому районі 25 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, показують, що українські сили діють на південний схід від Часового Яру на шахті Блок 9, де ISW раніше спостерігав дії російських сил, що вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в цьому районі.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Нещодавно українські сили відновили позиції у південному Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили діють уздовж вулиці Тоболенка у південному Торецьку, де ISW раніше спостерігав підтверджені російські наступи, що вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції у цьому районі.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, вказують на те, що елементи добровольчого загону «Максима Кривоноса», ймовірно сформованого колишніми військовослужбовцями Збройних сил України, які дезертували, щоб воювати на боці Росії, нещодавно відновили позиції біля шахти № 1 на південний схід від Покровська.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на схід від Курахового 25 жовтня, але жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Російські війська продовжили наступальні операції на південний схід від Донецька 25 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного та на північ від Вугледару в районі Новоукраїнки та Богоявленки 24 та 25 жовтня.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про російську активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей 25 жовтня.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наступ на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Новоандрівки та на північ від Роботиного у напрямку Новоданилівки 24 та 25 жовтня, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Російські війська продовжували атаки на східному (лівобережжі) Херсонської області 24 і 25 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

ЗСУ відновили позиції в Торецьку та біля Часового Яру: карти ISW

Згідно з останнім зведенням Генштабу, українські захисники продовжують відображати спроби настання окупантів. Зокрема, вони дали супротивникові відсіч у районі Торецька.

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