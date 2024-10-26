ВСУ на фронте ликвидировали почти 1700 оккупантов и 45 ББМ за сутки

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают отражать попытки наступления оккупантов. В частности, они дали врагу отпор в районе Торецка.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили позиции к юго-востоку от Часового Яра, а также в южной части Торецка Донецкой области. Оккупанты продвинулись к востоку от Северска и юго-востоку от Покровска.

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