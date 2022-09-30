ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ ворог 29 вересня втратив десятки одиниць живої сили та техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Протягом бойового дня наша авіація завдала 12 ударів по позиціях РФ. Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.
Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань, зокрема з ураження командного пункту окупантів у Бериславському районі та шести районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника у Херсоні, Новій Каховці, Дар’ївці та Новій Кардашинці.
Українські захисники двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці. Окрім цього, було вражено ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.
Унаслідок дій наших воїнів РФ втратила:
Збройні сили України також знищили два склади боєприпасів окупантів у Бериславському районі.
Нагадаємо, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.
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