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ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ ворог 29 вересня втратив десятки одиниць живої сили та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня наша авіація завдала 12 ударів по позиціях РФ. Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань, зокрема з ураження командного пункту окупантів у Бериславському районі та шести районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника у Херсоні, Новій Каховці, Дар’ївці та Новій Кардашинці.

Українські захисники двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці. Окрім цього, було вражено ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Унаслідок дій наших воїнів РФ втратила:

  • 43 солдатів;
  • 4 танки;
  • 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";
  • 2 самохідні гармати "Гіацинт-С";
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • міномет 120-го калібру;
  • 5 одиниць авто-бронетехніки;
  • безпілотний розвідник "Орлан-10".

Збройні сили України також знищили два склади боєприпасів окупантів у Бериславському районі.

Нагадаємо, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.

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Війна Росії проти України