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ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на Южнобугском направлении. В результате действий ВСУ враг 29 сентября потерял десятки единиц живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям РФ. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, в том числе по поражению командного пункта оккупантов в Бериславском районе и шести районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.

Украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражен вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.

В результате действий наших воинов РФ потеряла:

  • 43 солдат;
  • 4 танка;
  • 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";
  • 2 самоходные пушки "Гиацинт-С";
  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • миномет 120-го калибра;
  • 5 единиц автобронетехники;
  • беспилотный разведчик "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины также уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Бериславском районе.

Напомним, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

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