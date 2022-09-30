ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке, - ОК "Юг"

В течение боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям РФ. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, в том числе по поражению командного пункта оккупантов в Бериславском районе и шести районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.

Украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражен вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.

В результате действий наших воинов РФ потеряла:

43 солдат;

4 танка;

4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";

2 самоходные пушки "Гиацинт-С";

2 реактивные системы залпового огня "Град";

миномет 120-го калибра;

5 единиц автобронетехники;

беспилотный разведчик "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины также уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Бериславском районе.