ЗСУ з дронами та Bradley знищили три БМП і десант росіян (відео)

"Чергова спроба штурмувати наші позиції "по-сірому" - провалена. Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТР", - йдеться у повідомленні.

Воїни зазначили, що втрат ворогу вдалося завдати завдяки взаємодії протитанкістів, артилеристів, роти ударних безпілотників та екіпажу бойової машини піхоти Bradley.

Захисники додають, що у результаті бойової бороти на Авдіївському напрямку був ліквідований десант росіян чисельністю 35 окупантів.

"І це ті підрозділи, які після того, як наша 47 розмотала їх на молекули, вийшли на відновлення на два місяці та знову повернулися. Згідно з тими документами, які в них знайшли, мобілізовані вони були 5 березня 2024 року", - пояснили військові.

Втрати армії РФ на війні проти України

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 427 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 970 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.