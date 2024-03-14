ВСУ с дронами и Bradley уничтожили три БМП и десант россиян (видео)

"Очередная попытка штурмовать наши позиции "по-серому" - провалена. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили три вражеских БТР", - говорится в сообщении.

Воины отметили, что потерь врагу удалось нанести благодаря взаимодействию противотанкистов, артиллеристов, роты ударных беспилотников и экипажа боевой машины пехоты Bradley.

Защитники добавляют, что в результате боевой борьбы на Авдеевском направлении был ликвидирован десант россиян численностью 35 оккупантов.

"И это те подразделения, которые после того, как наша 47 размотала их на молекулы, вышли на восстановление на два месяца и снова вернулись. Согласно тем документам, которые у них нашли, мобилизованы они были 5 марта 2024 года", - объяснили военные.

Потери армии РФ на войне против Украины

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 427 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 970 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.