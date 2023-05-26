ЗСУ з дрона знищили російський танк Т-90 "Прорив" у районі Соледара (відео)

Українські військові виявили позицію російського танка Т-90 "Прорив" і за допомогою дрона його знищили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"На ворожій позиції аеророзвідка виявила танк - Т-90М "Прорив", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таких випущено всього до 100 штук, а вартість одного сягає 4,5 мільйона доларів.
"Залишати його в робочому стані - гріх. Було прийнято рішення - знищити", - пояснили у СтратКомі.
Військові додали, що операція тривала пів ночі. Знищенням російського танку займалась 54-та окрема механізована бригада ЗСУ.
Т-90М
Глибока модернізація основного бойового танка Т-90. Зазначається, що для вторгнення в Україну навесні 2022 року було використано близько 20 танків Т-90М.
Раніше Збройні сили України виявляли ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Пізніше бійці виявили ще один російський Т-90 та знищили його за допомогою гранати.
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