ВСУ с дрона уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв" в районе Соледара (видео)

Украинские военные обнаружили позицию российского танка Т-90 "Прорыв" и с помощью дрона его уничтожили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"На вражеской позиции аэроразведка обнаружила танк - Т-90М "Прорыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таких выпущено всего до 100 штук, а стоимость одного достигает 4,5 миллиона долларов.
"Оставлять его в рабочем состоянии - грех. Было принято решение - уничтожить", - пояснили в СтратКоме.
Военные добавили, что операция длилась пол ночи. Уничтожением российского танка занималась 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
Т-90М
Глубочайшая модернизация основного боевого танка Т-90. Отмечается, что для вторжения в Украину весной 2022 было использовано около 20 танков Т-90М.
Ранее Вооруженные силы Украины обнаруживали вражеский танк Т-90М и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Позже бойцы обнаружили еще один российский Т-90 и уничтожили его с помощью гранаты.
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