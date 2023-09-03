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ЗСУ не дозволяють артилерії армії РФ підтримувати свої війська: в ISW назвали причину

Фото: ЗСУ не дозволяють артилерії армії РФ підтримувати свої війська (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Успішна робота української артилерії змусила армію РФ відвести свої артсистеми від лінії фронту, тому вони тепер не можуть підтримувати піхоту окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW зазначають, що це спостереження не завжди є вірним і не застосовним до всієї лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний артилерійський вогонь російської артилерії, який коригується російськими безпілотниками.

Насамперед йдеться про бої в Запорізькій області. Повідомляється, що у цьому напрямі з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити російські артилерійські радари. У зв'язку з цим із середини липня російські джерела неодноразово висловлювали стурбованість з приводу відсутності в армії РФ можливостей контрбатарейної артилерії на південній ділянці фронту.

Ключові висновки ISW:

  • ЗСУ продовжили контрнаступальні операції у Запорізькій області і, як повідомляється, 2 вересня просунулися вперед.
  • Російські війська 2 вересня вели наступальні дії в районі Кремінної та Бахмута, і просунулися на окремих ділянках.
  • Російська та окупаційна влада заохочує жителів окупованих районів України, які проживають у Росії, голосувати на окупаційних регіональних виборах, що, ймовірно, підвищить явку виборців та сприйняття легітимності виборів.

Нагадаємо, що раніше в Білому домі заявили, що війська України за останні дні досягли помітного прогресу на південному напрямку. Йдеться про успіхи в районі другої лінії оборони Росії.

 

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