ЗСУ не дозволяють артилерії армії РФ підтримувати свої війська: в ISW назвали причину

Успішна робота української артилерії змусила армію РФ відвести свої артсистеми від лінії фронту, тому вони тепер не можуть підтримувати піхоту окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики ISW зазначають, що це спостереження не завжди є вірним і не застосовним до всієї лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний артилерійський вогонь російської артилерії, який коригується російськими безпілотниками.
Насамперед йдеться про бої в Запорізькій області. Повідомляється, що у цьому напрямі з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити російські артилерійські радари. У зв'язку з цим із середини липня російські джерела неодноразово висловлювали стурбованість з приводу відсутності в армії РФ можливостей контрбатарейної артилерії на південній ділянці фронту.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, що раніше в Білому домі заявили, що війська України за останні дні досягли помітного прогресу на південному напрямку. Йдеться про успіхи в районі другої лінії оборони Росії.
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