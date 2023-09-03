ВСУ не позволяют артиллерии армии РФ поддерживать свои войска: в ISW назвали причину

Аналитики ISW отмечают, что это наблюдение не всегда верно и не применимо ко всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный артиллерийский огонь российской артиллерии, корректируемый российскими беспилотниками.

В первую очередь, речь идет о боях в Запорожской области. Сообщается, что на этом направлении с июля украинским силам удалось серьезно повредить российские артиллерийские радары. В связи с этим с середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия у армии РФ возможностей контрбатарейной артиллерии на южном участке фронта.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ продолжили контрнаступательные операции в Запорожской области и, как сообщается, 2 сентября продвинулись вперед.

Российские войска 2 сентября вели наступательные действия в районе Кременной и Бахмута, и продвинулись на отдельных участках.

Российские и оккупационные власти поощряют жителей оккупированных районов Украины, проживающих в России, голосовать на оккупационных региональных выборах, что, вероятно, повысит явку избирателей и восприятие легитимности выборов.

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что войска Украины за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России.