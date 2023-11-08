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ЗСУ досягли величезних успіхів в Криму, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили України досягли величезних успіхів зі знищення росіян на території тимчасово окупованого Криму.

Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна.

"Зараз ми маємо величезні успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суші", - сказав він.

Данілов пояснив, що під цим він має на увазі удари по російським силам на території Криму та знищення кораблів Чорноморського флоту.

Секретар РНБО додав, що переконаний у тому, що на Україну чекають хороші новини щодо знищення росіян на Кримському напрямку.

Звільнення Криму

Нещодавно президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи заявив, що попри те, що українські війська ще не змогли повернути окупований росіянами Крим під контроль нашої держави, ЗСУ вже мають певні результати у роботі зі звільнення півострова.

Перше результат, за його словами, - російський військовий флот більше не здатний оперувати в західній Чорного моря та поступово тікає з Криму. Це доказує і удар по носію "Калібрів" "Аскольду" - за даними британської розвідки після цього росіянам доведеться перемістити суднобудівну сферу в інше місце.

Другим успіхом ЗСУ є те, що для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського й Азовського узбережжя.

Третій результат - проукраїнські настрої в Криму стають все більш відкритими. Навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю.

Четвертим успіхом президент назвав те, що Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність.

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РНБОКрымОлексій Данілов