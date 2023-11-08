Удар по Керчі завдав значних пошкоджень кораблю ЧФ Росії, - ISW

Український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю "Аскольд" Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

7 листопада російські та українські джерела опублікували фотографії, на яких видно значні пошкодження ракетоносного корабля-носія ракет "Калібр" проекту 22800 "Аскольд". Ці пошкодження ймовірно, виведуть його з ладу в осяжному майбутньому.

"ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати півострів як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України", - зазначили аналітики.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

В британській розвідці зазначили, що здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість її переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден.

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