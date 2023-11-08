ВСУ добились огромных успехов в Крыму, - Данилов

"Сейчас мы имеем огромные успехи в Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши", - сказал он. Данилов пояснил, что под этим он подразумевает удары по российским силам на территории Крыма и уничтожение кораблей Черноморского флота.

Секретарь СНБО добавил, что убежден в том, что Украину ждут хорошие новости по поводу уничтожения россиян на Крымском направлении.

Освобождение Крыма

Недавно президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы заявил, что, несмотря на то, что украинские войска еще не смогли вернуть оккупированный россиянами Крым под контроль нашего государства, У ВУ уже есть определенные результаты в работе по освобождению полуострова.

Первый результат, по его словам, – российский военный флот больше не способен оперировать в западной Черного моря и постепенно убегает из Крыма. Это доказывает и удар по носителю "Калибров" "Аскольду" - по данным британской разведки, после этого россиянам придется переместить судостроительную сферу в другое место.

Вторым успехом ВСУ является то, что для российских террористов теперь нет никакой базы безопасности и абсолютно надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях Черноморского и Азовского побережья.

Третий результат – проукраинские настроения в Крыму становятся все более открытыми. Даже, несмотря на то, что Россия все еще контролирует эту землю.

Четвертым успехом президент назвал то, что Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность.

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