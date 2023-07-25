ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратних кілометри на цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
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