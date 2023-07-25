ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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