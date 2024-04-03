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ЗСУ за допомогою робота "Динамо" підклали вибухівку на позиції росіян (відео)

Середа 03 квітня 2024 20:36
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ЗСУ за допомогою робота "Динамо" підклали вибухівку на позиції росіян (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ за допомогою робота "Динамо" підклали вибухівку на позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські воїни за допомогою наземного робота змогли підкласти вибухівку на позиції росіян та ліквідувати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Як розповіли у відомстві, військові використали наземний робот з позивним "Динамо".

"Він регулярно підкладає на позиції росіян різноманітні сюрпризи з феєрверками - працює 23 окремий стрілецький батальйон у складі 63 бригади", - підписано відео.

ЗСУ використовує роботів на фронті

Раніше українські військові показали, як використовують на фронті автоматичні роботизовані системи. Завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.

Пізніше українські воїни за допомогою робота-камікадзе підірвали важливий міст під Бахмутом у Донецькій області. Це ускладнило логістику росіян.

Також у ЗСУ розповідали, що тестують на фронті універсальний наземний робот SIRKO, який допомагає бійцям перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

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