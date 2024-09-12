ЗСУ за допомогою HIMARS та дронів зірвали підготовку РФ до штурму на одному з напрямків (відео)

Як розповіли у відомстві, оператори 14-го Окремого полку БпАК разом з розрахунком HIMARS провели успішну операцію зі знищення значної кількості особового складу противника на одному з ключових напрямків. Зазначається, що дані підрозділи проводили накопичення сил для того, щоб підготувати штурмові дії на позиції підрозділів Збройних сил України.

"Професійність операторів Сил безпілотних систем та оснащення сучасними засобами формують технологічну перевагу, що дозволяє ефективно вражати ворога не лише на передовій, але й у глибокому тилу, змінюючи хід бойових дій і наближаючи нашу перемогу", - підписано відео.

HIMARS - це високомобільна реактивна артилерійська система, розроблена в США. Вона може стріляти різними типами ракет, зокрема керованими та некерованими, що забезпечує високу точність ураження цілей на великих відстанях.

HIMARS відрізняється своєю мобільністю, адже встановлена на шасі вантажівки, що дозволяє швидко змінювати позиції. Систему широко використовують в сучасних конфліктах, зокрема й в Україні.