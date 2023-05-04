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ЗСУ за допомогою гранати знищили танк Т-90 "Прорив" (відео)

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Україна, Четвер 04 травня 2023 20:30
ЗСУ за допомогою гранати знищили танк Т-90 "Прорив" (відео) Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили російський танк Т-90 "Прорив" та знищили його за допомогою гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Новітніший "аналоговнєтний" Т-90 "Прорив" - потерпає від гранати", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як в танк було закинуто гранату з дрона. Після цього танк загорівся і був знищений.

Зазначається, що це результат роботи аеророзвідки 5 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новітній російський танк - Т-90 "Прорив".

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