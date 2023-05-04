ЗСУ за допомогою гранати знищили танк Т-90 "Прорив" (відео)
Українські військові виявили російський танк Т-90 "Прорив" та знищили його за допомогою гранати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Новітніший "аналоговнєтний" Т-90 "Прорив" - потерпає від гранати", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як в танк було закинуто гранату з дрона. Після цього танк загорівся і був знищений.
Зазначається, що це результат роботи аеророзвідки 5 окремої штурмової бригади ЗСУ.
Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новітній російський танк - Т-90 "Прорив".
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