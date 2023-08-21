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ЗСУ за допомогою дрона Vampire знищили ворожий склад на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські дрони Vampire уразили російський склад та бойову броньовану машину на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Бойове завдання виконав підрозділ CODE 9.2. Під час місії росіяни намагалися посадити "пташку" завдяки РЕБу", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що дрон ефективно відпрацював та повернувся додому.

"Круто, що безпілотник саме українського виробництва показав настільки потужний результат. Продовжуємо працювати, щоб наші виробники дронів мали всі можливості для розвитку й масштабування", - написав міністр.

Дрони на фронті

Нагадаємо, "Армія дронів" - це спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації, Міноборони. За рік проекту "Армія дронів" за кошти UNITED24 придбали 3864 комплекси дронів. Усього сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд гривень.

Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити "Армію радіоелектронної боротьби" та "Армію роботів".

Нещодавно від "Армії дронів" на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire. Це коптери українського виробництва, які можуть нести до 15 кг корисного навантаження.

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