ВСУ с помощью дрона Vampire уничтожили вражеский склад на Бахмутском направлении (видео)

"Боевую задачу выполнило подразделение CODE 9.2. Во время миссии россияне пытались посадить "птичку" благодаря РЭБу", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что дрон эффективно отработал и вернулся домой.

"Круто, что беспилотник именно украинского производства показал столь мощный результат. Продолжаем работать, чтобы наши производители дронов имели все возможности для развития и масштабирования", - написал министр.

Дроны на фронте

Напомним, "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, Минобороны. За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.

Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать "Армию радиоэлектронной борьбы" и "Армию роботов".

Недавно от "Армии дронов" на фронт отправили более 270 ударных дронов Vampire. Это коптеры украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.